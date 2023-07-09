Pendik’te ‘miras kavgası’nda dört kişi öldü, iki kişi yaralandı

Pendik’te miras nedeniyle çıkan kavgada dört kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Meşe Sokak’taki bir binada, aile üyeleri arasında miras nedeniyle kavga çıktı.

Kavga sırasında bir kişi, üzerinde taşıdığı silahla çevresindekilere ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kurşunların isabet ettiği altı kişiden dördünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki kişiyse olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.