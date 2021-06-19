Pendik’te dört katlı bina deprem sonrası mühürlendi

İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle Pendik ilçesindeki bir binada hasar oluştu.

Fotoğraf: DHA

Kartal ilçesi merkezli olmak üzere bugün saat 15:07’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Birkaç saniye süren sarsıntı nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.

AA’nın haberine göre Pendik’te Kaynarca Mahallesi’ndeki Çamdalı Sokak’ta bulunan dört katlı binanın duvarlarından depremden sonra ses geldi.

Binada yaşayanlar durumu polise ve belediye ekiplerine bildirdi. Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binayı inceledi.

Birinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüdüğü tespit edilen apartman ile altındaki resim atölyesini tahliye eden ekipler, binayı mühürledi.

Bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği, apartmanın birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın ise depremin etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.