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Yaramazlara biraz batar!

Peker: Suikast yönünde bilgi olduğu için video çekmem mümkün olmuyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘en üst derecede suikaste uğrayacağı’ yönünde bilgiler olduğu için video çekemediğini, 15 gün sonra ‘durum değerlendirmesi’ yapacağını ifade etti.

Fotoğraf: AA

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenmesinin ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı. Peker, dokuzuncu videosunu 6 Haziran’da yayınlamıştı.


Twitter hesabından paylaşım yapan Peker, kendisine suikast yapılacağı yönünde bilgi bulunduğu için video çekmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Örgüt lideri, şunları kaydetti: “15 gün sonra ikinci bir durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer ki yine video yayınlamamın risk teşkil ettiği söylenirse başka bir ülkeye geçeceğim. Dostlarım, bulunduğum ülkenin güvenlik yetkililerine ‘Hiç değilse beni merak eden insanlar için 5 dakikalık, kısaca sağlığım yerinde, cezaevinde değilim, hayattayım, diye bir video çekeyim’ dedim. Şu an bu konuyla alakalı haber bekliyorum. Cevap gelince böyle bir video yükleyeceğim.”

Peker, bir diğer paylaşımında ise şunları yazdı: “Bazı arkadaşlarımız videoyu nasıl çekip nasıl yayınlayacağım yönünde bana akıl veriyorlar. Onlara teşekkür ederim. Benden yana bir sorun yok. Ben her yerden çeker yayınlarım. Kardeşim anlamıyor musunuz? Benle ilgili bir şey değil, kanun böyle. Ya gerçekten delisiniz, ya da beni tahrik etmeye çalışıyorsunuz. Ama beni tahrik edemezsiniz, çünkü ben psikiyatri doktoruyum.”

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