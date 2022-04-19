Pazarlarda kartla ödeme devri: Artık sayıyla meyve sebze alınıyor

Düşen alım gücü ve yüksek fiyatlar nedeniyle semt pazarlarında esnaf, kredi kartıyla ödeme kabul etmeye başladı.

Daha önce giyim ve şarküteri gibi kategorilerde uygulanan ödeme yönteminin diğer kategorilere de yayıldığını söyleyen İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, “Artık sayı ile meyve sebze alınıyor. Biz de müşteriyi markete kaptırmamak için POS cihazına geçtik” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran daha yüksek.

Rekor enflasyon oranları sonrası sendikaların araştırmaları da asgari ücretin daha ilk dört ayda eridiğini ve yoksulluk sınırının gerisine düştüğünü gösteriyor. Türk-İş’in araştırmasında, martta dört kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplanmıştı.

Şengün’ün verdiği bilgilere göre salgın öncesinde yüzde 25-30 civarında olan POS kullanım oranı şimdilerde yüzde 80’lere ulaştı.

Pazarcı: İki-üç domates alan insanlar var

Dünya’dan Yener Karadeniz’e konuşan bir pazarcı, tüketicilerin artık ikişer üçer adet ürün almaya başladığını anlattı: “Bazı pazarlarda öyle bir duruma geldi ki iki-üç domates alan insanlar var. Patlıcanı, salatalığı da aynı şekilde. Nakit bulundurma zorluğu da arttı. Genellikle orta ve sabit gelirli insanlara hitap ediyoruz. Sabit gelirli vatandaşlar da genellikle kredi kartı kullanıyor. O müşteriyi de kaybetmemek adına kredi kartı yaygınlaştı. Daha önce gıdada değil de sadece giyimde kredi kartı kullanılırdı. Şimdi gıda da kullanılıyor. Her tezgahta var. Biz de gelen talep üzerine kullanmaya başladık. Müşteriyi kaybetmemek için komisyonu göze alarak kullanıyoruz. Müşteri de talep ediyor. Mecbur kaldık.”