Patent kurumu yöneticisine göre en önemli icat evlilikmiş

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Duyar, gelmiş geçmiş en önemli icadın evlilik olduğunu söyledi. Duyar gelen tepkiler sonrası ironi yaptığını söyledi.

Senarist Birol Güven’in ”Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en önemli icadı nedir” sorusuna sosyal medyada yanıt veren kullanıcılardan ‘ateş, internet, elektrik, yazı’ gibi cevaplar geldi.

Ancak en ilginç yanıtı patent kurumu yöneticisi Duyar verdi: ”Evlilik ve buna bağlı olarak Ailenin oluşması… Bu iki Kurum olmasaydı vay halimize, ne kadar da kendimizi yalnız, korumasız ve dağınık hissederdik… Kim icat ettiyse aklına/fikrine sağlık…”

Evlilik ve buna bağlı olarak Ailenin oluşması…

Bu iki Kurum olmasaydı vay halimize, ne kadar da kendimizi yalnız, korumasız ve dağınık hissederdik…

Kim icat ettiyse aklına/fikrine sağlık… — Dr. Mehmet DUYAR (@Mduyar) January 17, 2022

Duyar’ın yanıtı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Türk Patent ve marka kurumu Başkan yardımcısı, “sizce en iyi buluş nedir?” Sorusuna aşağıdaki cevabı vermiş! Sonra biz neden gelişmiyoruz ! https://t.co/aI52F1ma9V — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) January 17, 2022

unvana makama bak tasiyana bak ulkede mevki buyudukce profil kuculuyor https://t.co/ZrH2mvQBqX — bsc (@seulementbsc) January 17, 2022

Sabah sabah zortladım. Dayıcım sizi kim o makamlara oturtuyor sadece soruyorum. https://t.co/lwAORVAKzi — sosyologthehater (@maglupsosyoloq) January 17, 2022

Duyar: İroni yaptım

Daha sonra açıklama yapan Duyar, ironi yaptığını söyledi: ”Bu düşüncemi Elektronik Mühendisi olarak ve Elektromanyetik ve Mikrodalga alanında doktora yapmış ve de SCI’ye giren 14 adet uluslararası makalesi olan biri olarak değerli bilim insanı merhum Prof.Dr. Erol Güngör’e ait günümüzün yalnızlığını hissettiren ironi olarak yazmıştım. Yoksa klasik fizikte Newton’un elektrik fiziğinde Maxwell’in, Einstein’ın kuantum fiziğinde Planck ve daha nice bilim insanlarının ortaya koyduğu bilimsel araştırmalara dayalı milyonlarca fikri mülkiyete ait buluşları ve bunların sonuçlarını bilemeyecek kadar da bilgisiz değiliz.”