Paşinyan, Azerbaycan’a barış eli uzattı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı ele geçiren Azerbaycan’la barış imzalayarak diplomatik ilişkilere başlamayı umduğunu söyledi.

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17 Eylül’de Azerbaycan Dağlık Karabağ’da bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerden teslim olup ‘yasadışı rejim’e son vermesini istemişti. Ermeni güçler, Azerbaycan’ın 24 saat sonraki ateşkesini kabul etmişti. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti de yeni yılda kendini feshedeceğini duyurmuştu.

Paşinyan’dan barış eli

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen bir forumda konuşan Paşinyan, “Erivan ve Bakü önümüzdeki aylarda bir barış anlaşması imzalamalı ve diplomatik ilişkiler kurmalı” dedi.

Ermenistan’dan geçecek bölgesel ve uluslararası ulaştırma hatlarına önem verdiklerine işaret eden Paşinyan şunları söyledi: “Güney Kafkasya için barış gerekiyor. Açık sınırlardan ekonomik, kültürel, politik, insani ilişkilerle bağlantı kurmak, tüm sorunları diplomatik yollardan çözmek önemli. Bu da yollar açılmadan mümkün değil.”

Hükümetinin bir anlaşma taslağı üzerinde çalıştığını kaydeden Ermenistan başbakanı, ‘1991 Almatı Deklarasyonu’ çerçevesinde iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.