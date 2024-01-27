Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında partilerin yeri kurayla belirlendi.

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YSK başkanı Ahmet Yener kura çekim töreninde şunları dedi:

“YSK kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir. Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır.”

Siyasi partilerin pusuladaki yerleri şu şekilde:

Adalet ve Kalkınma Partisi – 1

İyi Parti – 2

Sol Parti – 3

Büyük Birlik Partisi – 4

Memleket Partisi – 5

Anavatan Partisi – 6

Demokratik Sol Parti – 7

Yeniden Refah Partisi – 8

Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi – 9

Türkiye Komünist Partisi – 10

Anadolu Birliği Partisi – 11

Zafer Partisi – 12

Halkın Kurtuluş Partisi – 13

Türkiye Komünist Hareketi – 14

Bağımsız Türkiye Partisi – 15

Gelecek Partisi – 16

Türkiye İşçi Partisi – 17

Cumhuriyet Halk Partisi – 18

Emek Partisi – 19

Adalet Birlik Partisi – 20

Hak ve Özgürlükler Partisi – 21

Ocak Partisi – 22

Güç Birliği Partisi – 23

Demokrat Parti – 24

Milli Yol Partisi – 25

Millet Partisi – 26

Genç Parti – 27

Adalet Partisi – 28

Türkiye Komünist Hareketi – 29

Aydınlık ve Demokrasi Partisi – 30

Milliyetçi Hareket Partisi – 31

Türkiye İşçi Partisi – 32

Demokrasi ve Atılım Partisi – 33

Saadet Partisi – 34

Vatan Partisi – 35