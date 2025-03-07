Paris yakınlarındaki raylarda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba çıktı

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki raylarda İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulunması nedeniyle tren seferleri durduruldu.

Fotoğraflar: Franceinfo

Ulusal basındaki haberlere göre Paris’teki Gare du Nord (Kuzey Garı) yakınlarında yapılan bakım çalışmaları sırasında rayların üzerinde patlamamış bir bomba tespit edildi.

Bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı belirlenirken Kuzey Garı’ndan geçen tren ve Eurostar seferleri durduruldu.

Fransız demir yolu şirketi SNCF, bomba imha edilene kadar istasyondan tren seferlerinin yapılmayacağını duyurarak yolculardan seyahatlerini ertelemelerini istedi.