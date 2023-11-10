Parasını çalan iki kişiyi öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ukraynalı bir şahıs, aracındaki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletteki iki kişiyi öldürdü.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

AA’nın haberine göre Ukrayna vatandaşı Dmytro C., BO 1180 EH plakalı cipiyle Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi üzerinde beklediği esnada, Murat O. ve Elnur B. camını kırdıkları araçtaki 36 bin avro paranın bulunduğu çantayı alarak 07 BLH 180 plakalı motosikletle kaçtı.

Aracıyla takip ettiği şüphelilerin bir el ateş ettiği Dmytro C. yaklaşık 300 metre takipten sonra motosiklete çarptı.

Kazada motosikletteki iki kişi olay yerinde öldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dmytro C’yi gözaltına aldı.