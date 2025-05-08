Papalık seçiminde ikinci gün: Oylama başladı

Dün ilk turu yapılan ve bir sonuç çıkmayan papalık seçiminde ikinci gün oylamaları bu sabah başladı.

Sistine Şapeli. Fotoğraf: museivaticani.va

Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının seçileceği süreç başladı.

133 kardinal yeni papayı seçmek için dün yerel saatle 16:30’da (TSİ 17.30) Sistine Şapeli’ne kapanmıştı fakat ilk oylamada bir sonuç çıkmamıştı. Seçim sürecinde ikinci güne girildi.

Katolik Kilisesi’nin yaşı 80’in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15’te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli’ne girerek seçim için dış dünyayla bağlarını kesti. Kardinaller, papa seçilene dek sabah iki, öğleden sonra da iki olmak üzere bugün toplam dört oylama yapacak.

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli’nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden bir saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papanın seçilememesi halinde bugün için iki kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.