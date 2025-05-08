Papalık seçiminde ikinci gün: İkinci ve üçüncü oylamada da sonuç çıkmadı

İlk turundan sonuç çıkmayan papalık seçiminde ikinci gün oylamaları bu sabah başladı. İkinci ve üçüncü oylamada sonuç çıkmadı.

Sistine Şapeli. Fotoğraf: museivaticani.va

Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının seçileceği süreç dün başladı.

133 kardinal yeni papayı seçmek için yerel saatle 16:30’da (TSİ 17.30) Sistine Şapeli’ne kapanmıştı fakat ilk oylamada bir sonuç çıkmamıştı. Seçim sürecinde ikinci güne girildi.

Katolik Kilisesi’nin yaşı 80’in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15’te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli’ne girerek seçim için dış dünyayla bağlarını kesti. Kardinaller, papa seçilene dek sabah iki, öğleden sonra da iki olmak üzere bugün toplam dört oylama yapacak.

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli’nin bacasından beyaz duman yükselecek. Bir saat içinde de yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek. Papa seçilemediği durumdaysa şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Bu durumda iki kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.

İkinci ve üçüncü oylamadan sonuç çıkmadı

Katolik Kilisesi’nin yeni papasını seçmek için dün akşam başlayan ve bu sabah devam eden Konklav’da yapılan ikinci ve üçüncü tur oylamalarda da papa seçilemedi.

Fotoğraf: AA

Sistine Şapeli’nin bacasından bir kez daha siyah duman yükseldi.