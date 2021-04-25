Papa utanç duydu

Papa Francis, Akdeniz’de boğulan 130 sığınmacının iki gün boyunca yardım çığlığı attığını ancak bu çağrılara kulak tıkandığını belirterek, “Kendimizi sorgulayalım. Bu bir utanç anıdır” dedi.

Libya açıklarında önceki gece bir lastik botun devrilmesi sonucu 130 sığınmacı denize düşmüş, yardım gelmeyince boğularak hayatını kaybetmişti.

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‘Acı çekiyorum, kendimizi sorgulayalım’

Aziz Petrus Meydanı’nda toplananlara geleneksel pazar konuşmasını yapan papa, sözlerine, “Akdeniz’de son günlerde bir kez daha yaşanan trajediden çok acı çektiğimi itiraf etmeliyim” diye başladı ve şöyle devam etti: “İki gün boyunca boş yere yardım için yalvaran, yardım gelmeyen insanlar, insan hayatları… Bu kardeşler için dua edelim, bu son trajedi hakkında kendimizi sorgulayalım. Bu bir utanç anıdır. dedi. Yardım edebilecekken başka yöne bakmayı tercih edenler için de dua edelim.”