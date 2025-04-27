Papa Francis İstanbul'da anıldı

Şehrin -çoğuna kendi sebep olduğu- bin bir sorunuyla yüzleşmek yerine suyunu kurutup çevresine bir kanal açarak başımıza yeni çoraplar örmeye and içmiş bir idarenin uhdesinde ‘deprem sürecine girmek’, enkaz altında kalmak kadar korkutuyor insanı.