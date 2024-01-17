Papa: Cinsel haz Tanrı’nın bir armağanı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco cinsel hazzın ‘Tanrı’nın armağanı’ olduğunu söyledi.

Papa Francesco.

Ruhban sınıfına cinsel ilişkiden uzak durma zorunluluğu uygulayan Katolik Kilisesi’nin liderinin bu açıklaması, bugün halkla buluştuğu genel kabul töreninde geldi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre ‘şehvet’ konusunda konuşan Papa, Hristiyanlıkta cinsel içgüdünün kınanmadığını vurgulayarak “Tanrı’nın bir armağanı olan cinsel zevk, pornografiyle baltalanıyor” dedi.

Papa pornografiyi, bir ilişki olmaksızın tatmin arayışı diye niteledi ve bunun bağımlılık yapabileceğini söyledi.

“Sevmek, karşıdakine saygı duymak, onu mutlu etmeye çalışmak, duygularıyla empati kurmak, bize ait olmayan bir bedeni, bir psikolojiyi ve bir ruhu tanımaya kendimizi açmaktır” diyen Papa, bu tür sevginin çok güzel olduğunu ama şehvetin tüm bunlara karşıt olduğunu belirtti:

“Şehvet hızla avlar, çalar, tüketir, karşısındakine değil yalnızca kendi ihtiyaçlarına ve zevkine kulak vermek ister.”