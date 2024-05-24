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Papa, 15 yaşında ölen influencer Carlo Acutis için ‘azizlik’ yolunu açtı

15 yaşında ölen ‘Tanrı’nın influencer’ı Carlo Acutis için ‘azizlik’ yolu açıldı.

Fotoğraf: Catholic Herald

Carlo Acutis Katolik inancını yaymak için teknolojiyi kullanma biçimiyle dikkat çekiyordu. Bu nedenle ölümünden sonra ‘Tanrı’nın influencer’ı lakabı atfedildi.


Şimdi de Papa Francis Acutis için ‘aziz‘lik yolunu açtı.

Acutis lösemiden ölmüştü Londra doğumlu genç, Vatikan’ın internet sitesinin ardından Vatikan merkezli bir akademinin de bakımını üstlenmişti.

Fotoğraf: vikipedi

Papa’nın kararı (ikinci mucize atfetme) dün açıklandı.

‘Mucizelerden’ ilki, 2013’te Brezilya’da doğuştan ağır pankreas hastası bir çocuğun, kilisedeki ayin sırasında Acutis’e ait bir kıyafete dokunması ve ardından iyileşmesine dayanıyor. Kilise bu vakayı 2020’de mucize kabul etmişti.

İkinci bir mucizenin atfedilmesiyla Acutis artık resmen azizliğe yükseltilebilir. Ancak Vatikan, zamanlamaya ilişkin ayrıntı vermedi.

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