Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi.

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Çin’deki Yünnan Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi’nden araştırmacılar, Hong Kong ve Yünnan eyaletinde yasadışı ticareti yapılırken el konulan pangolinlerin vücutlarının farklı bölümlerine ait pul örneklerini inceledi.

Dokuzuncu pangolin türü

Araştırmacılar, mevcut türlerde görülmemiş genetik farklılıklar keşfetti. Söz konusu farklılıklar sekiz pangolin türünden başka bir pangolin türünü ortaya koydu.

Keşfedilen dokuzuncu pangolin türü, ‘manis mysteria’ olarak adlandırıldı.

CNN‘e bilgi veren araştırma yazarlarından Jing-Yang Hu, manis mysterianın keşfiyle pangolinlerin neslini koruma çalışmalarının, bu türün özelliklerine uygun olarak da düzenlenebileceğini kaydetti.

Keşfedilen pangolin türünü fiziksel özellikleriyle ayırt edilmesinin zor olması nedeniyle ‘kriptik tür’ olarak sınıflandıran araştırmacılar, genetik analizle başka pangolin türleri de bulabilmeyi umuyor.

Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayınlandı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Karıncayiyen türüne ait pangolinlerin, Asya kıtası genelinde yasadışı ticareti yapılıyor. Çin’de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle Vietnam ya da Çin’de yüksek fiyatlara satılıyor.

Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları 1 metreyi bulan pangolinler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu için korumada tutuluyor.

Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012’den bu yana her yıl şubatın 3’üncü cumartesisi Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.