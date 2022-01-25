Pandeminin yorduğu kadınlar, ‘çığlık’ sahalarında buluşuyor

ABD’de kadınlar, pandeminin yarattığı stresi ‘çığlık’ buluşmalarında atmayı deniyor.

Fotoğraf: Alice Rouse/Facebook

Salgın sürecinde kadınların evdeki yükünün arttığı herkesin malumu. Yük derken yalnızca yeme, içme, temizlik ihtiyaçları değil aynı zamanda çocukların eğitimlerini de üstlenme, eksiklerini kapatma, sağlıklarını korumada da söz konusu.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından bakıldığında bu durumun sadece salgın ya da kriz süreçlerinde geçerli olmadığı malum. Ancak pandemi bu eşitsizliği daha da büyüttü.

ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da bu eşitsizliğin getirdiği yük nedeniyle iki senedir kapana kısılan anneler artık içlerinde biriken ‘çığlığı’ tutmamaya karar verdi.

Çocuklarını ve evlerini arkada bırakan kadınlar, geceleri bir lisenin futbol sahasında buluşarak 20 dakika boyunca çığlık atıyor.

Bu çığlık toplantısını yoga öğretmeni Sarah Harmon organize ediyor. 13 Ocak’ta gerçekleştirilen buluşmada 20’ye yakın kadının bir çığlık korosu oluşturarak rahatladığı görülüyor. Bu yöntemin kendilerini rahatladığını gören kadınlar düzenli olarak akşamları buluşmaya başladı.

Harmon, pandemi sırasında çocukların bakımı dahil bütün her şeyin kendi üstüne kaldığını ve bunun kendisini tam anlamıyla delirttiğini söylüyor. Harmon, rahatlamak için çare olarak ‘çığlık’ atma seanslarına başladığını ve daha sonra buna çevredeki bütün kadınları davet ettiğini söylüyor.

Yılların acısını ve öfkesini hissettiren bu koroyla ilgili olarak NYT’ye konuşan bir anne ”İlk kez kontrolden çıkmış hissetmek çok güzeldi” dedi.

Katılımcılardan Jessica Buckley, çığlık toplantılarının kendisi için adeta bir ilk yardım hattı olduğunu ve çoğu annenin bundan habersiz olduğunu söylüyor.