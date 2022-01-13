Pandemi cezasına, ‘hukuka uyarlık bulunmadığı’ gerekçesiyle iptal

İstanbul’da 2020’nin mayıs ayında Kadıköy ilçesinde vapur beklerken polis tarafından Asmin İdil Kaya’ya kesilen pandemi cezası, mahkeme tarafından ‘hukuka uyarlık bulunmadığı’ gerekçesiyle iptal edildi.

Kolluk kuvvetleri pandemi döneminde çıkarılan genelgeler sonrası kurallara uymayan vatandaşlara para cezası vermeye başlamıştı. Kesilen cezaların sebepleri arasında maske takılmaması ya da sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi gibi sebepler var.

Hukukçular Umumi Hıfzıssıha Kanunu çerçevesinde alınan tedbirlerin uygulanması görevinin mülki amirde olduğu belirtip cezaların uygulanış şekli ve hukuka uygunluk durumlarının farklılık gösterebileceğini vurguluyor.

Ceza alan bazı vatandaşlarsa konuyu mahkemeye taşıyor. Bugüne kadar farklı illerden kesilen cezaların mahkeme tarafından iptal edildiği haberi geldi.

Bir iptal haberi de İstanbul’dan geldi.

12 Mayıs 2020’de Kadıköy’den Beşiktaş ilçesine vapurla geçmek isteyen Kaya, sefer saatine kadar sahilde beklemek istedi. Genelgeyle getirilen ‘sahilde durma’ yasağının olduğu o günlerde banklarda oturan insanları görüp kendisi de banklardan birisine oturdu. Ancak kısa süre sonra yanına gelen polisler, bunun yasak olduğunu söyleyip kendisine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten ceza kesti. Kaya’ya bunun uyarı cezası olduğu belirtildi.

Ancak yaklaşık beş ay sonra Kaya’nın ikametine para cezası bildirimi geldi. Kaya, bunun üzerine mahkemeye başvurdu.

İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda, polis tarafından kesilen ceza, hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Mahkeme tutanağında bu tür cezaların 6183 sayılı kanun uyarınca idari işlemin usulüne uygun olarak ilgiliye tebliğ edilerek, itiraz ve dava hakkının tanınmasının zorunluluğuna vurgu yapıldı.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Olayda, dava konusu ödeme emrine dayanak İdari Yaptırım Karar Tutanağı incelendiğinde, idari yaptırım kararı uygulanan şahsın kararı tebliğ aldığına dair imza bulunmakta ise de söz konusu idari yaptırım kararı ilişkin Kaymakam Olur’u alındıktan sonra davacıya usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediğine ilişkin bilgi ve belge bulunmadığı, davacı tarafından da ceza kararı işleminin tebliğ edilmediğinin dava dilekçesinde beyan edilmesi durumu birlikte değerlendirildiğinde, dayanağı idari yaptırım kararının usulüne uygun tebliğ edilip itiraz ve dava hakkı tanınmadan düzenlenen dava konusu ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Ayrıca mahkeme, yargılama giderinin davalı idare tarafından Kaya’ya verilmesine hükmetti.