‘Panda diplomasisi’ bitti ‘orangutan diplomasisi’ başlıyor

Malezya palmiye yağı ihraç ettiği ülkelere orangutan hediye edecek.

Euronews‘e göre Malezya, Çin’in ‘panda diplomasisine’ benzer şekilde kendisinden palmiye yağı satın alan Hindistan, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerine orangutan gönderecek.

Çin yönetimi de dostluğu pekiştirmek ve imajını güçlendirmek için geçmişte ülkelere panda hediye etmişti. Panda diplomasisi, 1957’de Sovyetler Birliği’ne hediye edilen Pingping ile başlamış, daha sonra dönemin Çin Başbakanı Cou Inlay, 1972’de Pekin’e, ‘buzları eritmek’ için ziyarette bulunan ABD Başkanı Richard Nixon’a, iki panda hediye etmişti.

Ülkenin Emtia Bakanı Datuk Seri Johari Andul Ghani, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Orangutan diplomasisini benimseyerek Malezya’nın biyoçeşitliliğinin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Benimsenen bu diplomatik yöntemle ikili ülke ilişkileri geliştirilecek.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na göreyse (WWF) orangutanların nesli tehlike altında.

Hayvanların hayatını tehdit eden unsurlar arasında orman tahribatı, tarımsal genişleme, özellikle palmiye yağı tarlaları ve altyapı geliştirme çalışmaları başı çekiyor.