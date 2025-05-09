Panasonic 10 bin işçisini kovacak

Panasonic Holdings, Japonya’daki çalışanları da dahil olmak üzere 10 bin işçisini kovacağını duyurdu.

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Osaka merkezli elektronik üreticisi Panasonic Holdings’in açıklamasına göre şirket, istihdamda küçülmeye gidecek.

Şirketin yurt içinde 5 bin, denizaşırı yerlerde de 5 bin olmak üzere toplamda 10 bin kişinin işine son vereceğinin belirtildiği açıklama şöyle:

“Şirket, operasyonel verimliliği, satış ve dolaylı departmanlara odaklanarak kapsamlı gözden geçirecek ve personel sayısını yeniden tasarlayacak.”

Yeni karar kapsamında, karlılık artışı öngörülemeyen ve zarar eden faaliyetler sonlandırılacak. İşten çıkarma süreci çoğunlukla Mart 2026’da sona erecek 2025 mali yılında yapılacak.