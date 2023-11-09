Panama’da çevreci protestoculara ateş açan saldırgan iki kişinin ölümüne neden oldu

Orta Amerika ülkesi Panama’da maden işletmeciliği anlaşmasını protesto eden çevrecilere ateş açan saldırgan iki öğretmenin ölümüne yol açtı.

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Hükümetin Kanadalı şirketle yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasını protesto etmek için otoyolu kapatanlara ateş açıldı.

Polisin yaptığı açıklamada Inter-Amerikan Otoyolu’nda eylem düzenlendiği esnada kimliği belirsiz bir kişinin göstericilere ateş açtığı ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harekete geçen güvenlik güçleri, kalabalığa ateş açan saldırganı gözaltına aldı.

Panama hükümetinin, Kanadalı maden şirketiyle yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasının devleti zarara uğrattığı ve çevreye ciddi zarar verdikleri iddiasıyla göstericiler, hükümeti 20 Ekim’den bu yana protesto ediyor.

Başkent Panama’da caddeleri trafiğe kapatan binlerce kişi Kanadalı şirketle yapılan sözleşmenin tamamen iptal edilmesini istedi.

Bölge basınında çıkan haberde, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo hükümetinin maden sözleşmesini yasalara aykırı ve ihalesiz şekilde Kanadalı şirketle yaptığı öne sürüldü.

Şiddetli protestolar nedeniyle devletin turizmde, ticarette ve ekonomide milyonlarca dolar kayıp yaşadığı tahmin ediliyor.