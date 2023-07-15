Panama’da 2,3 tondan fazla kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Panama’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2,3 ton kokain ele geçirildi.

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Yetkililer, Pasifik ve Karayip kıyılarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, İspanya’ya gönderilmek üzere 2,3 ton kokaine el konulduğunu bildirdi.

Kokain maddelerinin bir kısmının Ekvador’un Guayaquil kentindeki konteynerler aracılığıyla ülkeye getirildiği tespit edildi.

Kokainin Panama üzerinden İspanya’nın Valencia limanına gönderilmesinin hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya, Panama ve ABD güvenlik güçlerinin ortaklığında 29 Nisan’da Karayip Denizi’nde düzenlenen operasyonda 5,5 ton kokain ele geçirilmişti.