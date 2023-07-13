Pakistan’da iki kabile arasında arazi anlaşmazlığı: 13 ölü, 74 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde iki kabile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle devam eden silahlı çatışmada ölü sayısı 13’e, yaralı sayısı 74’e yükseldi.

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AA’nın aktardığına göre, Hayber Pahtunhv’ya bağlı Kurram bölgesinde, Bohşera ve Dandar kabileleri arasında altı gündür arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışma yaşanıyor.

İki kabile arasındaki çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Çatışmada, şimdiye kadar 74 kişi yaralandı.

Orduya çağrı

Hayber Pahtunhva eyalet yönetimi, şiddetin sona ermesi için orduya çağrıda bulundu.

Kurram bölgesinde üst düzey yetkili Seyfül İslam Şah’sa kabileler arasında müzakerelerin başarılı geçtiğini ve ateşkese varılmasını umduğunu söyledi.