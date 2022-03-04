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Yaramazlara biraz batar!

Pakistan’da camiye bombalı saldırı: En az 56 ölü, 194 kişi yaralı

Pakistan’ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye bombalı saldırıda 56 kişinin öldüğü, 194 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed Ejaz Han, bombanın Kucha Risaldar Camisi’nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada patlatıldığını açıkladı.


Han, olayın caminin dışındaki polislere düzenlenen silahlı saldırıyla başladığını, diğer saldırganların ise caminin içine kaçarak bombayı patlattığını kaydetti.

Han, polislere saldırıda saldırganla bir polis memurunun öldüğünü ve bir polisin de yaralandığını belirtti.

Henüz saldırıyı üstlenen olmazken IŞİD ve Pakistan Talibanı’nın bölgede benzeri saldırılar düzenlediği biliniyor.

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