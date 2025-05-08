Pakistan üç havalimanında uçuşları durdurdu

Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği hava saldırılarının ardından Karaçi, Lahor ve Sialkot havalimanlarındaki uçuşlar durduruldu.

Lahor’daki havalimanı. Fotoğraf: Vikipedi

Pakistan, saldırıların ardından hava sahasını 48 saatliğine kapattığını duyurmuş, bir süre sonra uçuşlara yeniden başlanmıştı. Başkent İslamabad ile Lahor varışlı uçuşlar, Karaçi ve diğer şehirlere aktarılıyordu.

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, üç havaalanındaki uçuşlara öğle saatlerine dek ara verildiğini duyurdu.

Uçuşların durdurulması nedeniyle birçok hava yolu şirketi Pakistan seferlerini askıya aldı.

Ne olmuştu?

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan’a ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, ‘terör yapılanması’ şeklinde nitelediği dokuz hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimiyse saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan saldırısı sırasında beş savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı, Yeni Delhi yönetimiyse bunu teyit etmedi.