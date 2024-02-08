Yaramazlara biraz batar!

Pakistan seçim gününde telefon ve internet hizmetlerini askıya aldı

Ulusal meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin devam ettiği Pakistan’da cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı.

Pakistan’da oy verme işlemi başladı

İçişleri bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada devam eden genel seçimlerde ‘kanun ve düzeni korumak’ amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı doğrulandı.


Açıklamada son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

Pakistan’da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimi için bugün yerel saatle 08:00’de başlayan oy verme işlemi 17:00’de sona erecek.

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