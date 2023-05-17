Pakistan kripto para hizmetlerinin yasaklanacağını duyurdu

Pakistan Gelir ve Maliye Bakan Yardımcısı Ayşe Gous Paşa internette ulaşılabilir kripto para hizmetlerinin ‘yasa dışı dijital para transferlerini engellemek’ gerekçesiyle yasaklanacağını söyledi.

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Ulusal basındaki haberlere göre Paşa, Senato Daimi Maliye Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, ‘Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü’ (FATF) şartları kapsamında internette ulaşılabilir kripto para hizmetlerinin, yasa dışı dijital para transferlerini engellemek için yasaklanacağını belirtti.

Paşa, Pakistan Merkez Bankası’nın ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı’nın kripto paraların yasaklanması konusunda çalıştığını belirterek “İslamabad, kripto paraları asla yasallaştırmayacak” dedi.

Pakistan Merkez Bankası, Nisan 2018’de kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamıştı. Ancak bu yasağa rağmen kripto para birimlerine rağbet artarak devam etti.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı FATF tarafından ‘teröre finansal destek sağladığı’ ve ‘kara para aklanmasını engelleyemediği’ gerekçesiyle Haziran 2018’de ‘gri listeye’ alınan Pakistan, 21 Ekim 2022’de bu listeden çıkarılmıştı.