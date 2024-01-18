Pakistan İran’ı vurdu

İran, Pakistan’ın sınır bölgesinde bir köye düzenlediği füze saldırısında üç kadın ve dört çocuğun öldüğünü duyurdu.

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İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Belucistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirtti.

Pakistan’a göre ‘terör hedefleri’ vuruldu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Sistan-Belucistan’da ‘teröristlerin saklandığı yerlere’ yönelik koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, istihbarata dayalı operasyonda çok sayıda ‘teröristin’ öldürüldüğü aktarılmıştı.