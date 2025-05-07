Pakistan: Hindistan'la gerilim nükleer savaşa yol açabilir

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Hindistan’la Pakistan arasındaki gerilimin nükleer savaşa yol açabileceğini söyledi.

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Hindistan, dün Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Yeni Delhi hükümeti bu adımın Pahalgam’daki saldırıya bir misilleme olduğunu ve ‘sorumlulardan hesap sorulacağını’ bildirdi.

Hint ordusu, ‘terör yapılanması’ diye nitelediği dokuz hedefi vurduğunu açıklarken Pakistan yönetimi saldırılarda sivillere ait altı noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin öldüğünü duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan’ın beş savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Yeni Delhi yönetimi bu bilgiyi teyit etmedi.

Asıf, saldırı sonrası Hindistan’la artan gerilime dair konuştu.

İki ülke arasında nükleer savaş ihtimalinin kesinlikle mevcut olduğuna dikkat çeken Asıf, “Eğer Hindistan, bölgeye topyekün bir savaş dayatırsa ve bu tür tehlikeler ortaya çıkarsa, o zaman her an bir nükleer savaş patlak verebilir” dedi.

Asıf, Hindistan hükümetinin Pakistan’ı nükleer savaşa doğru itmesi halinde, Hindistan’ın ‘tüm sonuçlarına katlanacağını’ söyledi.

Her iki ülke de nükleer savaş başlığı olan ülkeler arasında.

Pahalgam’daki terör saldırısı

22 Nisan’da Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde silahlı kişiler turistlere ateş açmıştı.

Saldırıda 26 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hindistan saldırıyı düzenleyenlerin ‘Pakistan’dan geldiğini’ belirterek ‘İndus Suları Anlaşması’nı 23 Nisan’da askıya almıştı.

Ayrıca Yeni Delhi’de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmişti.

‘İndus Suları Anlaşması’nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri ‘savaş nedeni’ sayacağını ilan etmiş, Hindistan’la her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.