Özlem Yüzak: Milyonlarca insan 'dayanışma sandığı'na gitti

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Ekrem İmamoğlu’nun ekibi ile birlikte önce gözaltına alınması ardından tutuklanması ile başlayan süreci CHP bir kitle hareketine dönüştürmeyi başardı.

Milyonlarca insan “dayanışma sandığı”na gitti. Kimlik bilgilerini, isimlerini yazarak açıkça bir irade beyanında bulundular. Bu, hukuki karşılığı olmayan ama tarihsel önemi büyük bir eylem. Keza öğrencilerin yürüyüşleri, boykotları, halkın sokaklara taşması…

İstanbul’daki yürüyüşlerde atılan şu slogan hafızalara kazındı: “İsyanımız, geleceksiz kalan bir gençliğin, geleceğini yeniden elde etme isyanıdır” Bu isyan sadece bir siyasi figüre yönelik değil. İşsizliğe, eğitimsizliğe, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, siyasallaşan yargıya karşı bir bütün tepki. Genç kuşaklar artık bu süreci sadece “iktidarın saldırısı” olarak değil, demokrasiye karşı bir tehdit olarak da okuyor.

Özlem Yüzak’ın yazısı