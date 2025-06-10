Özlem Karahan: Taksiciler sigortalı mı?

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Taksiciler sigortalı mı? İşçilik alacağı haklarından yararlanabiliyor mu? Bu durumu biraz inceleyelim!

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen Ek 6 maddesi kapsamında: 1 Mart 2011’den itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan, bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödeme imkânı sağlanıyor. Sigortalılar, 5510 sayılı Kanuna göre; hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor.

Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saatine göre, çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin, sigortalı olma durumu, kendileri tarafından 30 gün prim ödemesi suretiyle sağlanıyor.

Özlem Karahan’ın yazısı