Özlem Doğaner: Dünyanın tahıl krizi İstanbul planıyla çözülecek

Dünyanın tahıl krizi İstanbul planıyla çözülecek. Ukrayna limanlarından çıkarılamayan 20 milyon ton buğday Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle oluşturulacak koridorla dünya pazarlarına ulaşacak. Lavrov’un beraberinde askeri bir heyetle geleceği görüşmede tankerlerin Karadeniz’de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna’nın bu konuda yaşadığı endişelerin görüşülmesi de gündemde.

Özlem Doğaner’in yazısı