Özel Soma’da: Ölmemek için örgütlenin

Soma’daki anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ölmek için değil ölmemek için örgütlenin” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti.

CHP lideri Özel, facianın 10’uncu yılında Soma’da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. ANKA’nın haberine göre Özel’in buradaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

*Soma’da sömürü belki birinci kademe mahkemeyle Akhisar’da cezalandırılamadı. Sermaye, sendika, siyaset üçgeninin yuttuğu 301 kişinin adalet arayışı, ailelerin adalet arayışı karşılığını bulmadı.

*Biz alın terinin karşılığı alınana kadar, iş cinayetlerinin hepsinin hesabı sorulana kadar ve artık bu ülkede emekçiler, iş cinayetlerinde ölmeyene kadar durduğumuz yerde duracağız, mücadeleyi sürdüreceğiz.

*İşçiler, emekçiler mesaj net: Ölmek için değil ölmemek için örgütlenin. Ölmemek için sendikalı olun. Yaşamı savunanlar örgütlensinler. Çünkü karşımızdaki organize kötülük ayrı ayrı olduğumuzda bizi öldürüyor. Öldürmekle kalmıyor, yok sayıyor. Acıyı görmüyor. Bunun için örgütlülük önemlidir. Mutlaka sendikalı olun.