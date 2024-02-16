Özgür Özel: Hatay’da daha iyi bir alternatif geliştiremedik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’ın tartışmalı adayı Lütfü Savaş’ın ‘günah keçisi olmadığını‘ belirterek ‘Hatay’da daha iyi bir alternatif geliştiremediklerini’ söyledi.

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İzmir’de Özel, Hatay belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

“Hatay’da 100 tepki varsa 99’u hükümete. ‘Hükümet istifa’ diye bütün gece inledi Hatay. Lüftü Savaş’a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk, kaydettik. Sosyal medyayı da önemsiyoruz. Ama Hatay’ın ne dediğini önemsiyoruz. Hatay’da beşinci anket için sahadayız. Hatay için Lütfü Savaş’tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda zaten o da buna hayır demiyor. Ancak şu ana kadar Lütfü Savaş’a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz. Son kararı yarın partimiz verecek. Lüftü Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir. Ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. “