Özgür Özel anlaşmaya hazır ama ‘uyutma’ planına karşı

Türkiye’nin sokak hayvanları sorunu olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin sokak hayvanlarını ‘uyutma’ planına karşı çıktı.

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AKP, sahipsiz sokak hayvanlarını ‘uyutmayı’ içeren bir düzenlemeyi Meclis’e getirmeye hazırlanıyor.

TV100 kanalında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, çözümün ‘uyutma’ olmadığını vurguladı.

Özel’in ilgili açıklaması şöyle:

“Türkiye’de bir sokak hayvanları sorunu var. Bu bir sınıfsal sorun haline dönüşüyor. Arabası olmayan toplu taşıma kullanana veya korunaklı sitede oturmayana sorun, diğeri açısından değil gibi. Bu çok tehlikeli bir durum. Öncelikle sorunu görmek lazım

Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının söyledikleri de doğru, bu konuda rahatsızlık duyanlar da haklı. Yaşamayan bilmiyor. Evden çıkıyor küçük çocuk, servise gidecek 15 tane köpek gelip saldırıyor, bu olmaz. Buna engel olmak lazım ama çare itlaf değil, uyutma değil.

Partiler oturacağız ve anlaşacağız ama itlaf, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Uzlaşma insancıl bir şeydir, böyle barbarca bir şeye gidemeyiz.”