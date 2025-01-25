Özgür Müftüoğlu: Onlar güvenlik önlemleri için gereken harcamayı 'masraf' diye görmüş, en aza düşürmek istemiştir sadece!

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Deprem, yağmur gibi doğa olaylarını afete, felakete dönüştüren hatalı yapılaşma, düzensiz kentleşme gibi tamamen insan kaynaklı etkenler. Gerekli önlemler alınmadığında yaşananlar, yüzlerce, binlerce insanın yaşamına mâl olan katliamlar haline geliyor. Katliamla sonuçlanan felaketlerin ille doğa olayları olması da gerekmiyor. Gerçekleştiğinde “kaza” olarak adlandırılan pek çok vakanın faciaya yol açacağı bilindiği halde, önlemeye dönük gerekenler yapılmadığı için bu “kaza”ların -taammüden- zemini hazırlanıyor. Peki, her seferinde sonuçları onlarca, yüzlerce cana mal olacağı bilindiği halde bu faciaları engellemek için önlemlerin alınmamasının nedeni nedir? Yanıt, faillerin akılsız, vurdumduymaz veya vicdansız olmasında mı aranmalı?

Değil elbette! Ne Soma’da 301 işçinin ölümüne neden olan maden sahibinin, ne yaptıkları konutlar on binlerce canın mezarına dönüşen müteahhitlerin ne de Bolu’da 78 kişinin yanarak can verdiği otelin sahiplerinin bir faciaya neden olup insanları öldürmek gibi bir niyeti yoktur elbette. Onların tek gayesi fazla, daha fazla kâr etmek, servetlerine servet katmaktır. Bu gayeye ulaşma yolunda çalıştırdıkları işçilerin de inşa ettikleri evleri satın alanların da otellerinde konaklayanların da yaşamının hiçbir önemi yoktur. Onlar güvenlik önlemleri için yapmaları gereken harcamayı “masraf” olarak görmüş ve en aza düşürmek istemiştir sadece! Daha fazla kâr etmek için insan yaşamını umursamayacak kadar gözlerini karartmalarının, insanlığa yabancılaşmalarının nedeni içinde var olmaya çalıştıkları “kapitalist sistem”dir.

AKP dönemindeki tüm felaket ve katliamlarda olduğu gibi Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında da en basit güvenlik önlemlerinin bile neden dikkate alınmadığı ve devletin ilgili kurumlarının neden denetim yapmadığı -yani failin kim olduğu- sorusuna yanıt arayanların, 45 yıl önce 24 Ocak’ta başlayan ve 23 yıldır AKP’nin devletin tüm hücrelerinde geçerli hale getirdiği neoliberal dönüşüm sürecini de göz önünde bulundurmalarını öneririm.

Özgür Müftüoğlu’nun yazısı