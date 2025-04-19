Özgür Müftüoğlu: Gençler hala toplumun en dinamik kesimi

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İktidarın üniversite öğrencilerinin gösterdiği reaksiyona yönelik şaşkınlığı sürerken lise öğrencilerinden yükselen tepki, uzun yıllardır gerçekleşmemiş, bundan sonra da gerçekleşmesi beklenmeyen bir tablonun gerçekleştiğini ortaya koyuyordu: Gençler, her türlü baskı ve değersizleştirmeye karşı halen toplumun en dinamik kesimiydi ve her şeye rağmen umutlarını ve umutları için mücadele azmini kaybetmemişlerdi!

Oysa Türkiye’de politik bir özne olarak gençlik, 68 ve 78 kuşağından ibaret görülür; 1980 sonrasında gençliğin politik gücünü giderek yitirdiği ve nihayet ‘Z’ kuşağı olarak tanımlanan günümüz gençlerinin ‘bilgisayar oyunlarından ve tüketmekten başka bir şey bilmeyen, toplumsal varlık olma vasfını kaybetmiş, bencil bireyler’ olduğu düşünülürdü.

Aslında 12 Eylül’de kurulan faşist rejim ve onun gölgesinde 45 yıldır uygulanan neoliberalizm, gençleri iflah olmaz tüketiciler ve çıkarından başka bir şey düşünmeyen apolitik bireyler haline getirmek için elinden geleni yapmıştı. Bu bağlamda gençler çocukluklarından itibaren hakları ve toplumsal sorumlulukları olan yurttaşlar olarak değil, birbiriyle rekabet ederek ayakta kalmaya çalışan piyasa ekonomisinin birer nesnesi olarak yetiştirilmiş; ayrıca 22 yıldır iktidarda olan AKP’nin ‘dindar ve kindar nesiller yetiştirme’yi hedefleyen eğitim sistemine maruz kalmışlardı.

Geçen bir ay gençlerin hukuksuzluğa, geleceksizleşmeye, güvencesizliğe razı olmadığını gösterdi ve 45 yıldır gençleri baskılamaya, sindirmeye, kendisine ve topluma yabancılaştırmaya, değersizleştirerek nesneleştirmeye çalışan düzenin başarısız olduğunu da gözler önüne serdi. Susturulduğu sanılan ‘genZ’liğin mücadele azmi, toplumun ‘üzerindeki ölü toprağından kurtulmak’ için işçisiyle, köylüsüyle, ezileni ve ayrımcılığa uğrayanıyla girişeceği topyekün mücadelenin de kıvılcımını yakmış oldu!

Özgür Müftüoğlu’nun yazısı