Özgür Müftüoğlu: Demokratik bir anayasa için toplumun tüm kesimlerinin birer 'aktif özne' olarak anayasa yapım sürecine katılması gerekir

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Erdoğan’ın yeni anayasaya ilişkin yaklaşımı iki soruyu akıllara getiriyor:

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu koşullar ‘darbe anayasası’nın hazırlandığı koşullardan çok mu farklı?

Bir anayasanın ‘sivil’ olması demokratik olması anlamına gelir mi?

Örneğin, 82 Anayasası hazırlandığında, kendisini devlet başkanı ilan eden darbeci Evren, yasama, yürütme ve yargı erklerini tekelinde toplamış; basın baskı altına alınmış ve dönemin tek televizyon kanalı olan TRT, darbecilerin propaganda aracı olarak kullanılmıştır.

Siyasetçiler cezaevine konmuş ya da siyaset yapmaları yasaklanmış, siyasi tutsaklarla dolan cezaevleri işkencehaneye dönüşmüştür. Belediyeler darbecilerin atadığı askerler tarafından yönetilirken üniversiteler kışla haline getirilmiş bilimi, demokrasiyi savunan akademisyenler ihraç edilmiştir. Darbe rejiminin emir komutasına girmeyen sendikalar kapatılmış, örgütlenme ve grev hakkı engellenmiştir.

‘Darbe anayasası’ndan kurtulmak için gündeme getirilen ‘yeni anayasa’nın hazırlanacağı koşullar ile 12 Eylül darbe anayasasının hazırlandığı koşulları kabaca karşılaştırdığımızda ilk soruya da yanıt bulmuş oluruz sanırım!

Türkiye’de anayasalar her ne kadar askeri vesayetin gölgesinde hazırlanmışsa da bu vesayetin ardında hep ‘sivil’ler olmuştur. Bu ‘sivil’ler egemen sınıf yani burjuvazidir. Dolayısıyla anayasalar, egemen devlet ideolojisinin yanı sıra üniformalıların ardına gizlenen burjuvazinin sınıfsal çıkarları doğrultusunda hazırlanmıştır. Kısacası ikinci soruya yanıt olarak, anayasayı yapanların üzerinde üniforma olmaması yani ‘sivil’ler tarafından yapılması, o anayasanın demokratik bir anayasa olduğu sonucunu doğurmaz! Demokratik bir anayasa için, toplumun tüm kesimlerinin birer ‘aktif özne’ olarak anayasa yapım sürecine katılması gerekir. Bu ise ancak özgürce örgütlenebildikleri ve kendilerini ifade edebildikleri koşullarda sağlanabilir. Özgürlükler ise “Armut piş ağzıma düş!” anlayışıyla sağlanamaz, mücadele gerektirir.

Özgür Müftüoğlu’nun yazısı