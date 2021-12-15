Özgür Demirtaş’tan ‘faiz’ çıkışı: Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası’nın faiz indirme kararlarıyla ilgili olarak ”Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız” diye sordu.

Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL’nin üstüne çıkarılacağı tahmini yaparak şunları söylemişti: ”Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki iki yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım.”

Bu açıklamaların tartışıldığı CNN Türk ekranlarına bağlanan Demirtaş, konuklara tepki göstererek sözlerine şöyle açıklık getirdi: “Ben yıllardır televizyona çıkmıyorum, eğer hakkımda öyle yanlış bir altyazı yazılmasaydı da çıkmayacaktım. Özgür Demirtaş asgari ücrete karşı değil. Özgür Demirtaş şunu söylüyor: Bu tipte yanlış para politikasının olduğu, TL’nin her gün erdiği, dolara bazlı gıda ürünlerinin, kıyafetin, demirin, çeliğin bu kadar arttığı bu ortamda siz asgari ücreti 10 bin de 50 bin de 100 bin de yapsanız sonuçta o asgari ücretli 10 yıl öncesine, 30 yıl öncesine göre daha mutsuz olur.”

Ekonomi profesörü, Merkez Bankası’nın faiz hamlelerini şöyle eleştirdi: ”Mars’a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?”

Demirtaş, şunları kaydetti: ”İnsanlar derler ki size, madem faiz enflasyonun sebebi, indirin kardeşim sıfıra o zaman. Hadi hodri meydan bakalım enflasyona ne oluyor. Yapmayın ya. Bu kadar akıldan bilimden uzaklaşırsanız eğer, asgari ücretin de alım gücünü düşürürsünüz efendim. Asgari ücretin artışı geçici olarak insanları rahatlatacaktır. Türkiye’deki gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine, otomobil ürünlerinden elektronik eşyalara demirden çeliğine kadar dolarla. Hammadde dolarla. Siz iş gücünüzü ucuzlaştırarak Çin gibi olamazsınız.”