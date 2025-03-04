Özge Mumcu Aybars: Nadir toprak elementleri, teknoloji rekabetinde kritik bir rol oynuyor

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Nadir toprak elementleri, 21. yüzyılın teknolojik rekabetinde kritik bir rol oynuyor. Akıllı telefonlardan elektrikli otomobillere, rüzgâr türbinlerinden hassas güdümlü füzelere kadar birçok alanda kullanılan bu 17 metal, hem yeşil enerji dönüşümü hem de askeri uygulamalar için vazgeçilmez. Radar sistemlerinden füze teknolojilerine, elektrikli araç bataryalarından telekomünikasyon altyapısına kadar birçok stratejik sektörde belirleyici bir rol oynuyorlar.

Ukrayna ise, lantan, seryum, neodimyum, itriyum, erbiyum ve skandiyum gibi önemli NTE rezervlerine sahip potansiyel bir kaynak ülke. Dünya maden rezervlerinin yaklaşık yüzde 5’ine ev sahipliği yapan Ukrayna, özellikle grafit ve lityum gibi stratejik mineraller açısından da zengin olduğu belirtiliyor. Ancak Ukrayna’daki NTE potansiyelinin tam boyutu ve bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılabilirliği konusunda farklı görüşler mevcut.

Londra’da dün yapılan liderler zirvesinde, özellikle Fransa ve Almanya’nın ABD’ye bağımlılığı azaltma yönündeki hamleleri dikkat çekti. Ancak bu tartışmaların perde arkasında asıl mesele, nadir toprak elementleri üzerindeki kontrol savaşı. Avrupa için güvenlik artık yalnızca askeri güçle değil, aynı zamanda kritik madenlere erişimle de tanımlanıyor. Rusya’nın Fransa ve Almanya’nın ateşkes çağrısına henüz sıcak yanıt vermediğini de söylemek mümkün.

Özge Mumcu Aybars’ın yazısı