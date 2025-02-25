Özge Mumcu Aybars: Genç seçmenlerin radikalleşmesi, yeni bir dönemin habercisi mi?

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Seçim sonuçları, Almanya’nın daha da kutuplaşacağını gösteriyor. CDU/CSU-SPD koalisyonu istikrarı sağlayabilir mi? AfD’nin yükselişi Avrupa’nın geri kalanına nasıl yansıyacak? Peki, genç seçmenlerin radikalleşmesi, yeni bir dönemin habercisi mi?

Tüm bu soruların yanıtını önümüzdeki yıllar gösterecek. Ama kesin olan bir şey var: Dünya gibi Almanya’da bir dönüm noktasında. Ve bu dönemin sonunda, demokrasinin mi yoksa sağ popülizmin mi galip geleceğini zaman gösterecek.

Bu yazıyı yazmadan önce Lübnanlı yazar Amin Maalouf bir süredir başucumda duran kitabı “Labirent: Batı ve Hasımları” kitabını okuyordum. 2022’de başlayan Rusya – Ukrayna savaşına değinen yazar, şu ifadeleri dile getiriyor:

“Tarihin cilveleri dünyanın bütün bölgelerinde kötü sonuçlanmış çatışmalar, kötü çizilmiş sınırlar, tam kapanmamış yaralar bıraktı. Eğer bir toplum hakarete uğramış, tehdit altında veya mağdur olduğunu her düşündüğünde kaba kuvvete başvurma hakkını kendinde bulursa, bütün yeryüzü kanlı bir ormana döner.”

Özge Mumcu Aybars’ın yazısı