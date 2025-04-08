Özge Güneş: Toplum seçim atmosferinin ötesine geçerek siyasallaşmanın yollarını arıyor

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19 Mart’tan bu yana açığa çıkan tepkilerle, halkın uzun bir süre sonra tekrar bir özne olarak sahneye çıktığı, kamusal alanı yeniden kurma iradesi gösterdiği bir süreci başlattığı herkesin malumu. Toplum seçim atmosferinin ötesine geçerek siyasallaşmanın yollarını arıyor. Üniversitelerden mahallelere, sokaklardan mutfaklara kadar insanlar kendi gündelik deneyimlerinden süzülen taleplerini ortaklaştıracak, kolektifleştirecek alanlar arıyor. Bu uğrakta değerlendirme yaparken, bu arayışların hangi toplumsal ihtiyaçlardan doğduğunu ve kamusal alanın yeniden inşasına nasıl katkı sunduğunu göz önünde bulundurmak bu nedenle kurucu bir potansiyel taşıyor.

Gündelik hayatı dönüştüren siyasal bir hat kurmak, yalnızca anlık tepkilerle değil, ortak ihtiyaçlardan beslenen örgütlü bir iradeyle mümkündür. Kamusallığı geri almak, yalnızca hizmetlere değil; birlikte karar alma gücüne, eşit yurttaşlık hakkına ve ortak yaşamın kurucu değerlerine sahip çıkmaktır.

Elimizdekilerle düşünelim; boykot gününde kurulan bir takas pazarı, kent lokantası önünde kaynayan bir çorba kazanı, ertesi gün bir fabrika kapısında onurlu bir yaşam mücadelesine, Silivri’deki ailelerin adalet mücadelesine, bir mahalle meydanına vb taşınabilir. Mesele, toplumun kendi deneyiminden süzülen bu arayışları gündelik hayatta karşılığı olan ilişkilere dönüştürmek ve bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan anlamı sahiplenmek… Bu karşılaşmalar, kalıcı bir toplumsal bağın ve sınıflar arası dayanışmanın nüvesini taşıyabilir. Kamusal hakları yeniden bir mücadele başlığı haline getirmek, işte tam da bu somut ihtiyaçlar üzerinden mümkün. Kamusallığı geri kazanmak onu yeniden talep eden toplumun iradesiyle mümkün.

Özge Güneş’in yazısı