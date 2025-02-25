Özge Güneş: Konut ihtiyacı, barınma hakkının güvence altına alınmasıyla tesis edilebilir

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İstanbul’daki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 950 bin TL. 1+1 daire almak isteyen bir kişinin 1 milyon 190 bin TL peşinat ödemesi ve kalan 4 milyon 790 bin TL için kredi çekmesi gerekiyor. Bu durumda, 60 ay vadeli kredinin aylık taksit ödemesi 166 bin TL’ye kadar çıkıyor. Kampanyaya dahil edilen en düşük fiyatlı daire için aylık taksit ödemesi 61 bin TL’den başlıyor. Yani net asgari ücret olan 22 bin 104 liranın yaklaşık 3 katı.

Yatırımcılara yönelik bu projenin yeni kiralık konutlar yaratması orta sınıfı ev sahibi yapmasından daha olası görünüyor. Hatta yatırımcılar yüksek getiri beklentisiyle kiraları daha da yukarı çekecek, bu da sadece mülk sahiplerini daha da zenginleştiren bir döngü yaratacaktır. Yani proje konut ihtiyacına yanıt üretmek yerine, kriz dinamiklerini sürdüren bir mekanizma oluşturacaktır.

Konut ihtiyacı ‘kazançlı yatırım fırsatları’ sunan kampanyalarla değil, kamu eliyle barınma hakkının güvence altına alınmasıyla tesis edilebilir. Sosyal konut projeleri, kira sınırlandırmaları ve kamuya ait kiralık konut stokları olmadan, bu kriz yalnızca derinleşmeye devam edecektir.

Özge Güneş’in yazısı