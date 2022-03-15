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Yaramazlara biraz batar!

Özge Güneş: Gıda sistemi başka yerlerinden patlak vermeye başladı


Hükümetin gıda enflasyonuna tedbir olarak önerdiği KDV indirimi üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Fiyatlar düşmediği gibi ekmek kuyrukları da kısalmadı. Aksine gıda sistemi başka yerlerinden patlak vermeye başladı. Ayçiçek yağında kendini gösteren krizle marketlerde izdiham yaşandı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin nisan ortasına kadar yetecek kadar yağ kaldığını açıklaması üzerine yeni zamlar gelmeden marketlerde yağ kuyrukları oluştu. İçişleri Bakanı’nın “Türkiye’nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir” demesini ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili iddiaları yalanlaması üzerinden henüz birkaç gün geçmişken 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi 15 Mart’ta Mersin’e varmak üzere Rusya’dan yola çıktı.

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