Özge Güneş: Gıda sistemi başka yerlerinden patlak vermeye başladı

Hükümetin gıda enflasyonuna tedbir olarak önerdiği KDV indirimi üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Fiyatlar düşmediği gibi ekmek kuyrukları da kısalmadı. Aksine gıda sistemi başka yerlerinden patlak vermeye başladı. Ayçiçek yağında kendini gösteren krizle marketlerde izdiham yaşandı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin nisan ortasına kadar yetecek kadar yağ kaldığını açıklaması üzerine yeni zamlar gelmeden marketlerde yağ kuyrukları oluştu. İçişleri Bakanı’nın “Türkiye’nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir” demesini ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili iddiaları yalanlaması üzerinden henüz birkaç gün geçmişken 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi 15 Mart’ta Mersin’e varmak üzere Rusya’dan yola çıktı.
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Saros’ta adım adım çevre felaketine: Sonuçlarının telafisi mümkün değil
Trakya’da dünyanın en temiz denizlerinden biri olan Saros Körfezi’nde BOTAŞ tarafından yapımına başlanan FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi’nin inşaat çalışmaları hukuk hiçe sayılarak devam ediyor.
YSK temsilcisi: AKP, seçim yasası teklifiyle altılı ittifakın önüne geçmek istiyor
AKP ve MHP’nin seçim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifini değerlendiren HDP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Ruştu Tiryaki, seçim barajının düşürülmesini MHP’nin oylarındaki erimeye bağladı. Tiryaki’ye göre ittifak sistemine müdahalenin nedeni ise az oy alan siyasi partilerin oylarının ittifaka yansımasını engellemek.
Hekimler iki gün daha ‘Farz edin ki gittik’ eyleminde
Kamu kurumlarında çalışan hekimlerin bugün başlayan iş bırakma eylemi, yarın ve ertesi gün de sürecek. Aile sağlığı merkezleri, poliklinikler ve hastanelerde aciller dışında hasta kabul edilmeyecek. Hekimler, eyleme katılımlarını “Farz edin ki gittik” sloganıyla paylaşıyor.
MetroPOLL’ün kurucusu Sencar’a göre AKP’nin seçim yasası teklifi ‘bir taşla üç kuş’
MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, AKP ve MHP’nin hazırladığı seçim yasası teklifini ‘bir taşla üç kuş’ olarak niteledi.
RTÜK, Fox’a ‘kaba et’ten ceza vermiş
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox’ta yayınlanan ‘Fulya İle Umudum Olsun’ isimli programa ‘götveren’ ifadesi sebebiyle para cezası vermiş.