Özer Akdemir: Yaşamın sürdürülebilmesi için kapitalizmi öldürmeliyiz

Geçmişten bu yana gördük ki bu tür zirvelerde ülkelerin verdiği sözler, yaptığı anlaşmalar, zirve bittiğinde genelde kağıt üzerinde kalan ve dönem dönem çeşitli raporlarda atıf yapılan metinler olmaktan ileri gidemiyor.

İklim krizi gerçeğinin artık tüm dünya liderleri ve kapitalist ülkeleri tarafından da yüksek sesle itiraf edildiği süreçte, hele ki kovid-19 pandemisi ile doğanın talanı, endüstriyel hayvancılık, hava kirliliği gibi kapitalist ekoloji politik süreçlerle doğrudan ilintili olduğunun ortaya serildiği bir ortamda kağıt üzerinde kalan metinler ve ağızdan çıktıktan sonra unutulan sözlerden çok daha fazlasına ihtiyaç var.

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Biden’ın dediğini tersten okuyalım o halde; yaşamın sürdürülebilmesi için kapitalizmi öldürmeliyiz! “Başka bir seçeneğimiz yok, bunu yapmalıyız…”

Özer Akdemir’in yazısı