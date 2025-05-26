Özer Akdemir: Slikozise yakalanan işçinin sağlığı bir daha asla eskisi gibi olmuyor ve tedavi edilemiyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bu işletmelerin hemen hepsinde kuvars ve feldspat madenleri kırma, eleme ve torbalama işlemleri göz gözü görmez tozlu iş yeri koşullarında yapılıyor. Binlerce işçinin çalıştığı bu işletmelerde işçileri bekleyen çok sinsi bir hastalık işte bu tozların arasında gizleniyor: Silikozis.

Bu madenlerin yapısında bulunan silika adı verilen maddenin uzun süre solunmasından oluşan silikozis, dünyadaki en önemli meslek hastalıklarından birisi olarak biliniyor. Çünkü slikozise yakalanan işçinin sağlığı bir daha asla eskisi gibi olmuyor ve hastalık tedavi edilemiyor.

Çine ve çevresindeki maden işletmelerinde, işçileri bu tozlu ortamlarda çalıştırmamak, onların silikozis hastalığına yakalanmasını önlemek elbette ki mümkün. Kapalı iş yeri ortamlarının yeteri kadar havalandırılması, işçilerin uygun koşulları sağlayan maskelerle çalıştırılması silikozisi önlemenin en önemli yolları arasında. Ancak maden patronları önemli bir maliyet kalemi olarak gördükleri bu önlemleri yıllardır göz ardı ediyorlar.

Özer Akdemir’in yazısı