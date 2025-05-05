Özel'in kızını tehdit eden şüpheli Trabzon'da gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızını adresini paylaşarak tehdit eden şüpheli Trabzon’da gözaltına alındı.

Fotoğraf: @eczozgurozel / Instagram

Sırrı Süreyya Önder’i anma töreninde Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun adıyla sosyal medyada hesap açıp Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden 23 yaşındaki M.A., Trabzon’un Of ilçesinde gözaltına alındı.

M.A, İpek Özel’in adresini sosyal medya üzerinden “Bu filmin sonu sizin sonunuz. Mezarlıkta olur” açıklamasıyla paylaşmıştı.

Zanlının Of Adliyesi’ndeki işlemleri devam ediyor.

Ne olmuştu?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dünkü cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı.

Gözaltına alının 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Tengioğlu’nun hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunduğunu açıklamıştı.

Beyoğlu’nda ruhsatsız bir otelde konakladığı ortaya çıkan Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.