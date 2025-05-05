Özel'e saldıran Tengioğlu CHP'li belediyeden sekiz aydır yardım alıyormuş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden yardım aldığı ortaya çıktı.

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Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dünkü cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılırken Özel’e biri tokat atmıştı.

Selçuk Tengioğlu adlı 66 yaşındaki saldırgan gözaltına alınmış, 2004’te iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Beyoğlu’nda bir otelde konakladığı saptanan Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

Halk TV canlı yayına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tengioğlu’nun ifadesine ilişkin şunları söyledi:

“‘Yardım almadım ve bunu gerçekleştirdim’ diyor ama doğruyu söylemiyor. Çünkü biz bu ifadeyi duyunca Beyoğlu belediye başkanımıza sorduk. Sekiz aydır düzenli olarak belediye bu saldırgana düzenli olarak yardım ediyor.”

CNNTürk’ün aktardığına göre saldırgan gözaltındaki ilk sözlü ifadesinde şunları söylemişti:

“Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum.

Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.”