DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda bir otelde kaldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA / Ekran görüntüsü

Hayatını kaybeden Önder’in dünkü cenazesinden önce İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alınmış, 2004’te iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.

Saldırganın bir gün önce Beyoğlu’nda konakladığı ortaya çıktı.

‘Bir hainlik var’

46 saniyelik görüntüde Tengioğlu’nun otelde kahvaltı yaptığı, ardından çay içerek otel çalışanıyla Galatasaray-Sivasspor maçı üzerine sohbet ettiği görülüyor.

Saldırganın ayrıca “Bir hainlik var” dediği duyuluyor ama konunun ne olduğu anlaşılmıyor.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA) görüntüleri saldırganın yüzünü blurlayarak, otel çalışanınıysa açık şekilde vererek servis etti.

Özgür Özel'e saldıran kişi Beyoğlu'nda bir otelde kalmış pic.twitter.com/YT3gfLnrsv — Diken (@DikenComTr) May 5, 2025

Özel’e ‘CHP’ye sinirinden’ saldırmış

Tengioğlu’nun ilk ifadesindeyse şunu söylediği öğrenildi: “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.”



