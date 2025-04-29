Özel'den Yerlikaya'ya: Ağzına o bandı koy

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Zıpçıktının birinden talimat alan (İçişleri Bakanı) Ali Yerlikaya’ya söylüyorum; ağzına o bandı koy” dedi.

Fotoğraf: CHP

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılanan tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın duruşmasına katılan Özel, “Suç iddiasının olduğu yer de, kişinin ikameti de İstanbul değil. Ancak İstanbul cumhuriyet başsavcısı o kadar şımarmış, o kadar şımartılmış ki kendisini Türkiye Cumhuriyet başsavcısı sanıyor” dedi.

CHP lideri devamında gündeme dair şunları söyledi:

İstanbul başsavcısına ‘zıpçıktı’ dedi

* Bugün zıpçıktının birinden talimat alan Ali Yerlikaya’ya söylüyorum; sen Ekrem İmamoğlu’yla, eşinin yediği yemekten sonra alan ve servis ettirensin. Bütün uyarılara telefonlara çıkmayan kaçansın. Aileye saldırıyı senin İstanbul Valiliği’nden biliriz Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya bak sen içişleri bakanısın, polis sana bağlı. Geçtiğimiz hafta salı günü Akın (İstanbul başsavcısı Akın Gürlek) istedi diye, adaletten uzak sana yakın isimler gittiler Meridien Otel’in kamera kayıtlarını aldılar. Cuma hepsi basına servis edilmişti.

‘Polisler ağzını bantlarlardı’

* Dün saçma sapan açıklamalarıyla kendini rezil eden içişleri bakanı, koruma ekiplerinin hepsi senin bakanlığına bağlı. Bu ekipler cumhurbaşkanı geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 7 Mart’ta iftar yaparken Avrasya Merkezi’nde, cumhurbaşkanı nereye gitse, bir video kayıtlarının olduğu cihazların başına oturuyorlar. İki cumhurbaşkanının girdiği yerdeki bütün kameraları bantlıyorlar. “Olmaz” demişsin ya. Sana bütün Ankara’daki devlet büyükleri korumadaki görevli, bütün polisler, kargalar gülüyor. O bantları çeken polisler fırsatı olsa senin ağzını bantlar; bu gafı yapmayasın diye. Bileydiler bunları söyleyeceğini ağzını bantlarlardı. Kardeşim polisin cebinde bant var, bantla geziyor. Niye geziyor? Devletin polisi kamerayı bantlayacak bandı niye cebinde taşıyor bantlamıyorsa?

‘O jammer, o valizler CHP döneminden değil’

* Bir de çıkmış önemli bir gazetenin başyazarına, genel yayın yönetmenine, “Yok, olmaz” falan diye yalanlama da yapıyor. Bir de içişleri bakanı olacaksın; “Belediyenin jammera ne ihtiyacı var?” diyor. Bütün AK Partili belediyelerde jammer var. İBB’nin jammerleri bize önceki dönem AK Parti’den envantere girdi, oradan kaldı. İstanbul Büyükşehir’in rahmetli belediye başkanı makam aracının arkasında jammer taşıyan minibüsle geziyordu. İBB’de taşınan o jammer, o valizler CHP döneminden değil arkadaş.

* Aklınızı başınıza toplayın ve bir daha söylüyorum. Bu memleketin mevcut cumhurbaşkanı ne için jammer kullanıyorsa, gelecek cumhurbaşkanı da onun için jammer kullanacak. Mevcut cumhurbaşkanı ne için kamera kapattırıyorsa, gelecek cumhurbaşkanı da onun için kapattırıyor.

‘O eli kırarız’

* Kaldı ki bizim konuşmalarımızı siz dinleyip tedbir alabilirsiniz, sizin konuşmalarınızı biz dinleyemeyiz. Dinlese dinlese ne istedilerse verdiğiniz cemaatin biri dinler sizi. Bizde yatak odasına girmek, senin deyiminle haremine girmek, masanın altına böcek koymak yok. Onu senin gibi çok sevdiğin, biat ediyor diye bir yerlere getirdiğin, alnı secdeye değiyor diye bizden çok güvendiğin senin adamların yaptı, yaptırdı. Sizin ahlakınızda var aileyle uğraşmak. Senin ailenle senin FETÖ’cülerin uğraşıyordu.

* Şimdi bizim ailelerimize el uzatma, o eli kırarız. Aileyle, kadınla uğraşma savaş ahlakında dahi yoktur. Savaşta, en kötü günde, gemi batarken çocukları sakınırlar, kadınları sakınırlar. Bir kadın, kadın olduğu için değil, birey olduğu için suçu varsa suçunun hesabını verir.

* Aslanlar gibi orada bir sürü kadın var ama ama bütün iddiaların cevabını verir ama bir kadını birinin eşi diye gidip almak, çocuğunu orada evde ağlar bırakmak haysiyetle bağdaşmaz. Bunun talimatını veren de uygulayan da bunları yapanların hepsi tarih önünde mahcup olacaklar.

‘Ağzına o bandı koy’

* Ali Yerlikaya, ağzına o bandı koy, bilmediğin konuda bir daha konuşma. Ali Yerlikaya’nın resmini gözünü bantlayarak koyun. Tanınmasın, yakınları utanmasın. İstanbul Valiliği sırasında AK Parti’nin, MHP’nin semirttiği mafyaya korunak olsun diye polis görevlendiren, bugünkü Üsküdar Meydanı bu hale gelmesin, mafyada kalsın diye uğraşan adam içişleri bakanı olmuş. Vah halimize! En kısa zamanda kurtaracağız bu milleti sizden, en kısa zamanda.



